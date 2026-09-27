Ribeira fomenta el reciclaje con 110 composteros en casas con parcela

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

El Concello de Ribeira repartirá 110 composteros individuales entre viviendas que dispongan una parcela asociada. Esta es una de las acciones dentro de dos proyectos que el Ayuntamiento presentó tras haber adjudicado sus contratos. El objetivo principal de las iniciativas mejorar la separación y reciclaje de residuos correspondientes al textil y al compostaje doméstico. Las acciones medioambientales cuentan en conjunto con un presupuesto de más de veinticinco mil euros.

Una de ellas será una ampliación del grado de implantación territorial y la mejora de calidad de la separación y reciclaje en origen de biorresiduos mediante su compostaje doméstica o comunitaria, por una cuantía de 17.526,91 euros, impuestos incluidos. Se trata de una acción en la que se suministrarán a los vecinos esos composteros individuales y, a mayores, unos kits para el procedimiento. Estos incluirán una red antirroedores, un aireador y un manual que explica sus usos y más información, así como un cartel explicativo. Están dirigido a viviendas con parcela asociada y se entregarán a quien lo solicite de forma gratuita.

La otra se trata de una mejora de la recogida separada de fracción de residuos textiles con relación a los residuos municipales para destinarlo a la preparación para la reutilización o reciclado. Esta acción lleva siendo obligatoria en España desde el hace un año, en la que los entes locales deben ofrecer sistemas específicos para separar y recoger ropa, calzado y complementos en origen. El proyecto fue adjudicado por un importe de 7.758.16 euros, IVA influido. Dentro de la iniciativa se van a realiza unas campañas de promoción entre la población para dar a conocer y fomentar la participación de la ciudadanía a través de unos talleres de reutilización de textil que irán dirigidos a diferentes grupos de edad, con un total de seis cursos.

Mejoras para un servicio que “arrastra eivas” Estas acciones surgen un mes después de las quejas vecinales transmitidas por el grupo del BNG local, en las que expresaban que “é habitual atopar contedores que rebordan e desprenden cheiros durante días, ou zonas con pavimentos que acumulan suciedade durante semanas”. Recordaron en su momento que “o actual contrato de recollida de lixo e limpeza arrastra importantes eivas”.

Estas son dos de las cuatro líneas de ayudas a las que opta la Administración local a través de la Consellería de Medio Ambiente. Es por eso que en las próximas fechas, también saldrá a licitación la adquisición de un punto limpio de proximidad con hasta ocho fracciones de recogida, y una campaña de sensibilización y divulgación de la compostaje urbana, completando así con las otras acciones.