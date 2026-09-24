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Diario de Arousa

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Ribeira

Conflicto entre los grupos municipales por el proyecto das Saíñas

La solicitud de un Pleno extraordinario lleva a enfrentarse a la Alcaldía contra el los grupos locales del BNG, PSOE y Non adscritos de Ribeira

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
24/09/2026 22:00
Exterior de la Casa Consistorial ribeirense
Cedida
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Los grupos municipales de BNG, PSOE y Non adscritos de Ribeira denuncian la negación de convocar Pleno extraordinario de la alcaldesa para tratar el tema de la residencia pública das Saíñas, teniendo que ser convocado por el secretario de oficio. 

Los grupos vuelven a recriminar que se abandone el proyecto de la residencia, “tirando ao lixo 800.000 euros de cartos públicos investidos alí, retrasar a súa construción e mandar ás persoas maiores ao monte illándoas sen transporte público nin accesibilidade”. 

La alcaldesa María Sampedro respondió que “unha vez máis asistimos a como estes grupos demostran que eles pasaron polo Concello, pero o Concello non pasou por eles”, expresando que el Pleno se convocará de acuerdo con la normativa, dentro del “plazo legal”.

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