Continúa la lucha por las obras de la nueva biblioteca de Ribeira

Casa Gran Sol de Ribeira, donde se iba a construir la nueva biblioteca municipal EC

La empresa Ogmios Proyecto S.L. presenta en los Tribunales de Instancia da Sección do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela un recurso contencioso-administrativo contra el Concello de Ribeira por la gestión de las obras de la nueva biblioteca municipal, en las que se proponía reformar la casa Gran Sol, ubicada en la rúa de Galicia.

El proyecto pretendía construir un centro de actividad cultural ribeirense que pretendía duplicar el tamaño que tiene la biblioteca actual con la que ya contaban, situada en la calle Manuel Lustres Rivas. El anuncio se emitía ayer en abierto a través del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

El proyecto, presentado en 2023, sufriría un parón indefinido que llevaría al gobierno local a decidía rescindir del contrato, imponerle una sanción por el valor de un 6,5% del contrato, un importe de 51.225,62 euros. Además, el Ayuntamiento dejó prevista la posibilidad de reclamar daños y perjuicios y de prohibir contratar a la empresa durante un periodo de tres años. Previamente a las sanciones, la administración local le abriera un expediente de sanción, tras varios requerimientos y sin que la empresa no presentara alegaciones.

Tras esto, la empresa encargada de llevar a cabo las obras, presentó recursos de reposición a las tres decisiones, solicitando así que se revisaran. Ante el silencio administrativo trasladó el problema a los tribunales, quienes examinarán ahora el conflicto.

Dentro del recurso presentado, Ogmios solicita que el Concello le envíe todo el expediente administrativo. Ahora que todas las personas o entidades que puedan estar interesadas en el procedimiento tendrán a partir del 24 de septiembre nueve días (incluido), para presentarse ante el tribunal y comparecer, básicamente participar.

Desde el Concello, ya han comunicado en estos años tras la ruptura del contrato la falta de atención que se le ha prestado a este proyecto. La alcaldesa María Sampedro se lamentó a inicios del año que en todo este tiempo no se “move nin un dedo” para ejecutar los 893.000 euros recogidos en uno de esos convenios y que se destinaban a poner en marcha la reconstrucción de la llamada Casa Gran Sol. Con respecto a la dotación económica para esta infraestructura, la mandataria declaró que “hai que recordar que o anterior goberno perdeu a segunda anualidade de 385.000 euros”.