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Ribeira

El parque de Bombeiros de Ribeira se une a la lucha contra el fuego de Porto do Son

Participaron ayer durante todo el día en labores de extinción y de transporte de agua

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
22/09/2026 12:34
Bombeiros de Ribeira no incendio de Cabrais, Porto do Son
Bombeiros de Ribeira no incendio de Cabrais, Porto do Son
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Los dos bomberos del parque de Ribeira se unieron ayer a las fuerzas de extinción del incendio de Ribasieira, Porto do Son. El fuego comenzó a las 14:42, según apunta Medio Rural, y tras su expansión superior a veinte hectáreas, se destinaron dos técnicos, siete agentes, doce brigadas, nueve motobombas, dos palas, siete helicópteros y cinco aviones. Entre ellos, estaban este equipo de O Barbanza.

Debido a esta suceso limítrofe, fueron avisados a las 16:10 horas para ayudar en Cabrais. Explican que las llamas casi llegaban a las casas y que su papel se basó en cortar el camino del fuego. También ayudaron con una motobomba que volcó.

El equipo ribeirense realizando labores de transporte de agua
El equipo ribeirense realizando labores de transporte de agua
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El Parque de Bombeiros de Ribeira colaboró activamente en este incendio hasta las 3:00 de la madrugada, sobre todo en tareas de transporte de agua, ya que los vehículos solo podían moverse por carretera. Según apuntan, "aun no nos han llamado para ir hoy, pero viendo como quedaba ayer todo, suponemos que el incendio está bastante controlado".

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