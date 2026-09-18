Heredeiros da Crus busca cantante casi un año después de la marcha de Javi Maneiro 

Imagen de los Heredeiros da Crus con Javi Maneiro Gonzalo Salgado

Heredeiros da Crus busca cantante. Así lo anunció la agrupación en sus redes sociales después de que hace casi un año el cantante, Javier Maneiro, tomara la decisión de abandonar la banda de rock al no verse cantando sus letras.

"Despois de procesar todo o vivido nos últimos meses, de falar moito entre nós e de pensar con calma cara a onde queremos ir...", escribía la agrupación de Ribeira como mensaje previo a su reclamo: buscan cantante.

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Tras más de 30 años de historia, la banda asegura que está detrás de una voz con personalidad, presencia en el escenario y "ganas de formar parte do que está por vir". Así es como quieren afrontar la que será su nueva etapa musical.

Aquellos que quieran participar en este "casting" solo deberán enviar un vídeo cantando 'Quero Josar' por mensaje directo a las redes sociales de la banda barbanzana.