O finalista de Got Talent España ofrecerá este xaneiro en Ribeira una actuación de música e maxia
Ribeira será unha das paradas dentro da xira galega do mago e pianista Nacho Samena, finalista de Got Talent España, co seu espectáculo ‘Sugestión’, que ofrecerá no Auditorio municipal o 16 de xaneiro, ás 20.00 horas. ‘Sugestión’ é un espectáculo que combina as súas dúas grandes paixóns de Samena: a música e a maxia.
Trátase dun show interactivo, fresco e sorprendente, dirixido a público familiar. “Traballamos para darlle contido ao buque insignia da cultura do Concello de Ribeira, como é o Auditorio Municipal. Nesta ocasión traemos un espectáculo para toda a familia dun mago e músico de recoñecido prestixio”, declarou a concelleira de Cultura, Ana Barreiro.
Samena é un reputado mago cunha ampla traxectoria profesional. É subcampeón nacional de maxia do 2023, finalista de Got Talent España no 2026 e percorreu os principais teatros de Galicia como mago nas Galas Internacionais de Galicia Ilusiona 2025 e actúa nos festivais de maxia máis prestixiosos do país.
A venda das entradas comeza o xoves, 17 de setembro, a partir das 09.00 horas. Farase paralelamente na páxina web www.ataquilla.com e na Oficina de Atención Cidadá. O prezo será de 15 euros.