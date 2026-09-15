Vecinos de Carreira y Concello de Ribeira trabajan juntos en el proyecto de Curva da Muiñeira

Reunión de vecinos y Concello de Ribeira Cedida

Avanza el diálogo entre los vecinos y vecinas de San Paio de Carreira, parroquia de Ribeira, afectados por el trazado del proyecto de mejora de la seguridad viaria de la Curva da Muiñeira, como se la conoce.

Durante la reunión, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, los carreirenses trasladaron sus cuestiones, preocupaciones y contribuciones. También se analizaron diferentes aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, que a luz de los nuevos acontecimientos, se reafirma la voluntad tanto de pueblo y como del Concello de que este continúe adelante. El gobierno municipal valora positivamente el resultado de la pasada reunión y destaca la importancia de mantener una comunicación fluida con los vecinos.

Participaron en el encuentro el concelleiro Víctor Reiriz, personal técnico encargado del proyecto, y las personas afectadas. El objetivo, como apuntan desde el Concello de Ribeira, es “avanzar en la búsqueda de una solución que compatibilice, en la medida de los posible, los intereses de los implicados con mejorar la seguridad viaria en este punto de la localidad ribeirense”.