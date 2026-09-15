La ANPA del CEIP de Olveira denuncia deficiencias en el servicio de transporte escolar

CEIP de Olveira Cedida

La ANPA Monte Tahume denucnia deficiencias en el transporte escolar del CEIP de Olveira. Las familias aseguran que, ya desde principios de curso, algunos conductores desconocían las rutas y no disponían del listado de alumnados dejando a algunos tirados en las paradas y provocando retrasos en las llegadas al centro. Por todo ello la ANPA presentó un escrito ante la Dirección Xeral de Mobilidade.

La entidad de padres y madres recuerda también que no es la primera vez que se reclama por el funcionamiento de este servicio. De hecho, a finales del pasado curso también se notificó esta queja al departamento de Mobilidade.

Aseguran que la gravedad de la situación fue tal, que las propias familias tuvieron que desplazarse en sus vehículos particulares delante de un autobús para indicarle al conductor por donde debía circular y dónde debía efectuar las paradas. “O transporte escolar constitúe un servizo esencial para garantir que o alumnado poida acudir ao seu centro educativo en condicións adecuadas de seguridade, puntualidade e normalidade”, apuntó la ANPA en su escrito.

Otro de los reclamos que presentan en su documento es la necesidad de aclarar la prestación del servicio, ya que aseguran que hubo un cambio de concesión en favor de la empresa Monbus, sin embargo fue la anterior compañía, Ferrín, la que está realizando las rutas desde que empezó el curso.

Con todo la ANPA asegura que, hasta que no se solucione este problema, continuarán registrando y documentando las incidencias que se produzcan durante el curso a las administraciones competentes. “Detrás de cada atraso hai un neno ou nena esperando, unha familia preocupada e unha comunidade educativa que ten dereito a recibir un servizo público digno”.