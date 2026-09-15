El BNG exige que se actúe en el parque infantil de Coroso tras detectar restos de cristales

Cristales en el parque infantil de Coroso Cedida

El BNG de Ribeira exige al gobierno local que revise de inmediato el área del parque infantil de Coroso tras detectar presencia de cristales en la zona. Al parecer el grupo municipal recibió varias quejas de padres y madres que se encontraron con estos restos en el parque.

Tal y como apuntaron las familias, y como asegura el BNG, no parece que se trate de cristales procedentes de botellas rotas, sino que podrían haber llegado con la propia arena que se llevó al renovado parque. Por ello, los nacionalistas piden que la administración local determine cuanto antes la procedencia de estos materiales. “Estamos falando dun parque infantil que acaba de ser renovado e no que as familias están atopando cristais de considerable tamaño na area. É unha situación que ten que ser revisada inmediantamente”, informa la concejala del BNG, Cruz Rivadulla.

Además, considera especialmente preocupante que este tipo de problemas aparezcan en una actuación reciente en la que se invirtieron 50.000 euros. “Vemos que o PP está máis preocupado por sacarse fotos que por traballar con rigor, pero cando se fai unha obra nova non chega con facerse fotos e dar por rematado o traballo, hai que comprobar que o resultado cumpra as condicións de seguridade e que os materiais empregados son adecuados. Máis cando falamos dun espazo para crianzas”, cuenta.

Por todo ello, exigen que el gobierno local no espere más y que solucione esto antes de que se produzca un accidente.