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Ribeira

Trasladan a un motorista al Hospital de O Barbanza tras colisionar con un turismo en Oleiros

Fátima Pérez
12/09/2026 12:49
Los vehículos implicados en el accidente
La moto tras la colisión con el turismo
Cedida
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Un hombre, que circulaba en moto en la parroquia de Oleiros, en Ribeira, fue trasladado de urgencia esta mañana al Hospital de O Barbanza tras sufrir una colisión frontal contra un turismo.

El siniestro se produjo sobre las 9:00 horas y el motorista, de unos 30 años, fue trasladado con pronóstico reservado y múltiples fracturas en una pierna. 

Hasta el lugar se desplazaron el Grupo de Emerxencias e Protección Civil de Ribeira, Bomberos, Policía Local, 061 Urxencias Médicas y Guardia Civil de Tráfico.

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