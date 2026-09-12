Trasladan a un motorista al Hospital de O Barbanza tras colisionar con un turismo en Oleiros

La moto tras la colisión con el turismo Cedida

Un hombre, que circulaba en moto en la parroquia de Oleiros, en Ribeira, fue trasladado de urgencia esta mañana al Hospital de O Barbanza tras sufrir una colisión frontal contra un turismo.

El siniestro se produjo sobre las 9:00 horas y el motorista, de unos 30 años, fue trasladado con pronóstico reservado y múltiples fracturas en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron el Grupo de Emerxencias e Protección Civil de Ribeira, Bomberos, Policía Local, 061 Urxencias Médicas y Guardia Civil de Tráfico.