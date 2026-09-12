Ribeira celebra a su patrona Santa Uxía en una jornada que rezumó tradiciones

Unas 200 personas desfilan en la VI Ruada do Traxe Aires de Dorna Cedida

Ribeira rindió hoy homenaje a su patrona Santa Uxía en el día grande de su programación festiva con una exposición para abrir el día, misa solemne en la iglesia parroquial y la esperada Ruada do Traxe.

Tal y como estaba previsto, a la eucaristía, cantada por la Coral do Círculo Mercantil, le siguió la procesión al ritmo del grupo de gaitas Xiada y de la Banda de Música Prudencio Romo de Lousame. Esta última ofreció también un pequeño concierto en el atrio de la iglesia abierto al público.

Ya por la tarde llegó otro de los momentos más esperados con la VI Ruada do Traxe Aires de Dorna, un recorrido de unas 200 personas por las calles de Ribeira para ensalzar el arte de la vestimenta tradicional. El desfile partió a las 18:30 horas de la carpa municipal y pasó por la rúa de Galicia, parque García Bayón, Malecón, Romero Ortiz, rúa de Galicia, Rosalía de Castro, Otero Pedrayo para finalizar en el nuevo Auditorio, donde se realizó el tradicional desfile, las actuaciones y los sorteos.

Mañana, una sesión vermú con el concierto del grupo The Cuncas en la plaza de la Porta do Sol despedirá la celebración de Santa Uxía en Ribeira.

Exposición ‘Xuntos pola arte’

El primer acto de las fiestas de Santa Uxía se ofició en el Centro Cultural Lustres Rivas, con la inauguración de la exposición colectiva de artistas donostiarras ‘Xuntos pola arte’, una muestra que se podrá visitar hasta el próximo sábado 3 de octubre y que expone 35 obras de 13 artistas unidos por la amistad y la pasión hacia la pintura.