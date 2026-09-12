La Cooperativa de Santa Uxía participará en un estudio para contar sardinas y anchoas

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

La Cooperativa de Santa Uxía de Ribeira (OPP) participará en la campaña IBERAS0926, un estudio para estimar la fuerza del reclutamiento de sardina y anchoa. Este proyecto, promovido por el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y del Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) busca estudiar la abundancia de estas especies jóvenes.

Concretamente la campaña, se prolongará hasta el próximo 28 de septiembre y contará con la colaboración de un buque de cerco en aguas portuguesas y con la Cooperativa de Santa Uxía de Ribeira en aguas españolas. Ambos buques realizarán pescas identificativas en las Rías Baixas y, en especial, en la ría de Arousa.

En total, se prevé prospectar unas 983 millas efectivas distribuidas en 47 radiales en la plataforma, así como otros 22 en el interior de las Rías Baixas. Así, los resultados de esta campaña se analizarán durante el mes de septiembre y se presentarán en el seno del International Council for the Exploration of the Sea (ICES) en noviembre.