El BNG exige que se destinen los bienes de la Sareb a reforzar el parque de vivienda pública Cedida

El BNG reclama que se transfieran de forma gratuita todos los bienes inmuebles de la Sareb a la Xunta o a los concellos que lo soliciten, para reforzar el parque de vivienda pública y en régimen de alquiler social. Así lo detallaron el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el portavoz municipal de Ribeira, Luis Pérez, tras presentar estas iniciativas en el Congreso.

Rego subrayó la necesidad de contar con todos los activos y bienes inmuebles en manos del Estado para poder crear parques de vivienda pública a precios sociales. En este sentido, señaló las propiedades que la Sareb posee en Ribeira, sobre las que reclamó transparencia.

El nacionalista recordó como en Ribeira se supo el pasado mes de junio que salían a subasta un total de 97 inmuebles, que en su momento fueron propiedad de la Sareb, en una urbanización a 250 metros de la playa de Palmeira. “Un proceso que non aposta pola vivenda pública e social senón que se entrega á especulación para acabar como vivendas turísticas. Isto é o que temos que combater” afirmó.

Pérez, por su parte, manifestó la necesidad de vivienda protegida en un municipio que cuenta con una población de casi 30.000 habitantes y destacó las dificultades a las que se enfrenta la juventud emanciparse.