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Ribeira

Sampedro se compromete a buscar opciones para mejorar la zona de Agriña

C. Hierro
11/09/2026 11:50
Reunión del Concello de Ribeira con los vecinos de Agriña
Reunión del Concello de Ribeira con los vecinos de Agriña
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El gobierno local de Ribeira se comprometió con los vecinos y vecinas de Deán Pequeno a estudiar las diferentes alternativas posibles para mejorar el camino de Agriña en función de la normativa aplicable en el lugar.

Tras una reunión entre la alcaldesa y los residentes en la zona, la alcaldesa del municipio, María Sampedro, también avanzó que se llevarán a cabo trabajos para adecuar el entorno de la fuente en este punto de la localidad mediante la limpieza y la instalación de elementos que garanticen el acceso en condiciones de seguridad, especialmente en los meses de invierno al tratarse de una zona sombría.

“A acción desde goberno fundaméntase en escoitar aos nosos veciños para mellorar a súa calidade de vida”, señaló Sampedro. 

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