Ribeira exige a Europa fondos para modernizar la flota pesquera en Galicia

Foto de familia en la V Jornada de Pesca de Ribeira Cedida

Ribeira reivindicó esta mañana la necesidad de trabajar en un fondo económico específico para la pesca que permita avanzar en competitividad, modernización, descarbonización y seguridad. Este fue el principal reclamo que demandó el sector en la V Jornada de Pesca de Ribeira.

La cita se celebró hoy en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira bajo el título ‘Claves para abordar a pesca no próximo fondo marítimo-pesqueiro’. En ella se abordaron diferentes problemáticas a las que se enfrenta el sector y se puso la mira en Europa y su papel para crear un fondo propio y modernizar la flota. Por su parte, la gerente de la OPP83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, María José Casais, exigió también que se escuche al sector para avanzar hacia un futuro sostenible de la actividad.

La jornada se prolongo durante todo la mañana y contó con diferentes mesa redondas entre ellas una destinada al sector pesquero posFEMPA en el que se reclamó ambición financiera y una regulación simplificada que permita conseguir relevo generacional. “Temos que conseguir que a mocidade vexa futuro no mar, cun traballo digno, estable e conopción de mellora. Defender o mar é defender Ribeira”, apuntó durante su intervención la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.

Renovación de la flota

Otro de los aspectos que se llevó al debate fue el deterioro y envejecimiento de las embarcaciones que limita la capacidad para enfrentar retos como la transición energética o, mismamente, este relevo generacional. “No se puede afrontar la descarbonización de la flota con buques de más de 30 años”, señaló el subdirector de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales del Ministerio de Agricultura, Manuel Pablos.

Potencia de los motores

La directora general de la Mariña Mercante, Ana Núñez, centró su intervención en el proceso de regularización de la potencia de los motores y reclamó al sector máxima transparencia para declarar la potencia de los buques. “Lo que pedimos es sinceridad. Cuando queráis regularizar el barco, por favor, decid la potencia que tenéis”, destacó. Núñez explicó también que la previsión es actuar sobre cerca de 300 motores y que la intención de la administración es simplificar y agilizar al máximo los plazos.

La última ponencia siguió esta línea y llevó el debate al procedimiento para la certificación de la potencia de los motores.

En la clausura de la jornada marítima se insistió de nuevo en la financiación y en la modernización. “O sector está disposto a avanzar, a modernizarse e a afrontar os cambios que veñen, pero ese camiño ten que ser técnica e economicamente viable e debe construírse tendo en conta a nosa realidade”, sentenció la gerente de la OPP83.

Trabajo conjunto

Finalmente, fue la conselleira do Mar, Marta Villaverde quien tomó la última palabra para insistir en la necesidad de que sector y administración trabajen de la mano en un momento que cualificó como “crucial” para el futuro de la pesca. “Bruxelas non pode facer oídos xordos ao que lle plantexamos e imos facer toda a forza posible para que Galicia non saia prexudicada no novo marco financeiro”, afirmó la conselleira para poner fin a una cita que, un años más, marcó las bases y los objetivos de la pesca en Galicia desde Ribeira.