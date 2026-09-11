Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Praza do Centenario acoge una muestra sobre José Suárez

C. Hierro
11/09/2026 11:51
Un momento de la inauguración de la exposición
Un momento de la inauguración de la exposición
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Praza do Centenario de Ribeira acoge desde ayer y hasta el próximo 29 de septiembre, la exposición itinerante ‘José Suárez, vida e obra’ con el objetivo de rendir homenaje a este fotógrafo.

 A través de 16 paneles con imágenes y textos de artistas como Rafael Alberti, Xosé Luis Suárez Canal, Juan Manuel Bonet o Carlos Casares, repasan el legado de Suárez para documentar el mundo rural y marinero.

Para completar la exposición, el Concello de Ribeira ha organizado una muestra bibliográfica del 10 al 29 de septiembre en la biblioteca, una conferencia sobre el fotógrafo el día 16 a las ocho de la tarde en el Centro Cultural Lustres Rivas y visitas guiadas a la muestra los días 17, 18, 24 y 25 a partir de las doce de la mañana. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620