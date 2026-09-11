La Praza do Centenario acoge una muestra sobre José Suárez

Un momento de la inauguración de la exposición

La Praza do Centenario de Ribeira acoge desde ayer y hasta el próximo 29 de septiembre, la exposición itinerante ‘José Suárez, vida e obra’ con el objetivo de rendir homenaje a este fotógrafo.

A través de 16 paneles con imágenes y textos de artistas como Rafael Alberti, Xosé Luis Suárez Canal, Juan Manuel Bonet o Carlos Casares, repasan el legado de Suárez para documentar el mundo rural y marinero.

Para completar la exposición, el Concello de Ribeira ha organizado una muestra bibliográfica del 10 al 29 de septiembre en la biblioteca, una conferencia sobre el fotógrafo el día 16 a las ocho de la tarde en el Centro Cultural Lustres Rivas y visitas guiadas a la muestra los días 17, 18, 24 y 25 a partir de las doce de la mañana.