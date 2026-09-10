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Ribeira

Ribeira fija sus festivos para el 2027: el Martes de Entroido y el sábado de A Dorna

La Corporación apoyó la propuesta por unanimidad

C. Hierro
10/09/2026 20:37
El primer suplemento de crédito de este año contó con el voto favorable de 20 concejales de la corporación municipal y el contrario del edil no adscrito Juan Luis Furones
Imagen de archivo de una sesión Plenaria en Ribeira
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La Corporación de Ribeira aprobó ayer en Pleno Extraordinario los festivos locales que disfrutarán los vecinos y vecinas del municipio.

Tal y como se acordó con los diferentes grupos políticos y, por tanto, con los votos a favor de todos los presentes, las festividades fijadas para el próximo año serán el 9 de febrero, fecha que coincide con el Martes de Entroido y el 24 de julio o, lo que es lo mismo, el sábado de las Festas da Dorna.

n esta sesión, que la propia alcaldesa, María Sampedro, tachó de “trámite” tras comentar que el debate ya había tenido lugar en el mes de julio, momento en el que se llegó a este acuerdo, la regidora quiso destacar que son un gobierno de palabra y, por ello, tras haberla dado, también la cumplirían al aprobar esta propuesta.

Desde el PSOE y el PBBI aplaudieron que se formalicen los pactos de esta manera y, por tanto, no pusieron ninguna objeción.

Por su parte, desde el BNG, en boca de su portavoz, Luis Pérez, quisieron dejar clara su postura que está relacionada con mantener, de manera fija cada año e independientemente del partido que gobierne, como festivos estas dos fechas.

Esto es así, indicó Pérez, en el caso del sábado de A Dorna por la repercusión social y económica que tiene para la localidad y, el Martes de Entroido, por el impulso que le ofrece a la hostelería y por ser uno de los festivos más longevos en la villa.

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