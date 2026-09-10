La Xunta avanza en los trabajos para licitar las obras del nuevo polígono de Ribeira este año

Visita a los terrenos del futuro parque empresarial en Ribeira

La Xunta de Galicia prevé poder sacar a licitación, a finales de este mismo año, las obras para la construcción del nuevo parque empresarial en Ribeira.

El polígono, que estará localizado en la zona de Pedras Vermellas, tendrá una superficie de 260.000 metros cuadrados y tiene como objetivo poder dar respuesta a la creciente demanda de espacio por parte de diferentes empresas para implantarse en este municipio barbanzano.

Después de doce años de trámites y para lograr cumplir los plazos que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este mismo verano en la reunión que mantuvo con la alcaldesa de la localidad, María Sampedro, el gerente de la sociedad de Xestión do Solo de Galicia (Xestur) –entidad que gestionará la contratación, financiación y ejecución de la futura estructura– supervisó el inicio de los trabajos en el propio terreno.

Acompañado por Sampedro, visitaron la parcela y comprobaron que ya han comenzado los primeros trámites para elaborar el proyecto de urbanización en este espacio, entre los que se incluye la realización de los estudios geológico y geotécnico.

Estos trabajos, cuentan desde la Xunta, son necesarios para poder avanzar en el proyecto, que ya se encuentra en fase de licitación, y que está previsto que se adjudique en las próximas semanas.

Con esta actuación, señala el gobierno gallego, se da un paso más para el desarrollo de este ámbito empresarial tan solicitado, después de que en julio se firmase el protocolo de colaboración para actualizar el proyecto de construcción.

De acuerdo con ese documento, actualmente, las tareas que se llevarán a cabo, entre otras, serán las correspondientes a las mediciones de los terrenos, las soluciones constructivas y las redes de servicios. Todas ellas, explican, serán contratadas y financiadas por Xestur, lo que permitirá avanzar en el proyecto de urbanización.

Más de una década de espera

Los primeros trámites para conseguir que Ribeira contase con un nuevo polígono industrial se remontan al año 2014, momento en el que desde el sector se le trasladó al Concello la necesidad de contar con más suelo industrial para atraer a nuevas empresas hasta la localidad y así aumentar la estructura productiva de Ribeira.

Desde la Asociación de Empresarios de Ribeira, en diferentes ocasiones y, por último el pasado mes de mayo, pidieron a la Xunta agilizar los trámites para convertir el proyecto del nuevo polígono industrial en una realidad.

Los motivos que alegan desde la agrupación de empresarios del municipio para señalar que esta obra es prioritaria en Ribeira son que, además de que llevan “demasiado tiempo” esperando no pueden “soportar más la deslocalización de las empresas”.

Para el sector, tal y como indicaban hace unos meses, la demora en estas obras provoca que el municipio pierda la oportunidad de que diferentes empresas foráneas se asienten en la localidad y, por tanto, puedan crear puestos de trabajo para los vecinos y vecinas de Ribeira y, además, incentivar la economía de la zona.

Por todo ello, desde la patronal, pidieron en todo momento a la alcaldesa, María Sampedro, “que no ceje en su empeño de luchar para que la obra no se estanque”.

Suelo industrial en A Coruña

Con la actuación prevista en Ribeira, la Xunta indica que incrementa el esfuerzo del gobierno para ampliar la superficie empresarial disponible en Galicia. En el caso de la provincia de A Coruña, tiene en marcha diversas actuaciones que permitirán ampliar en 4,2 millones de metros cuadrados la superficie de suelo industrial y contará con una inversión total de casi 112 millones de euros hasta el año 2030.

Entre las actuaciones destacan, por ejemplo, la fase C del Parque Empresarial de Morás, en Arteixo, que ya está terminada, la expropiación de los parques empresariales de Bértoa (Carballo) y Coristanco o el nuevo parque empresarial de Cabana de Bergantiños. Además, también está trabajando en la ampliación del polígono de Sionlla en Santiago o en la ampliación del de Merelle, en Ordes.