El Concello se compromete a mantener el servicio de Madrugadores desde el lunes y conservar su carácter gratuito

Colegio O Grupo de Ribeira

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concelleira de Educación, Nucha Brión, se reunieron en el día de ayer con los representantes de las ANPA del municipio después de que éstas mostraran su malestar por la falta de información sobre el Servizo de Madruga y el programa de conciliación.

En este encuentro, señalan desde el gobierno local, la regidora se comprometió con las familias a mantener el carácter gratuito del programa de Madrugadores y sostuvo que entrará en funcionamiento el próximo lunes, 14 de septiembre, en las “condicións establecidas”.

La reunión, señaló la alcaldesa de la localidad, sirvió para aclarar la situación y evitar “o malentendido que se ocasionou”. De este modo, Sampedro quiso destacar el compromiso que el gobierno municipal mantiene con la conciliación y con las familias “desde as distintas políticas municipais”.

Sampedro, tras el encuentro, quiso valor de forma muy positiva y calificó la reunión entre las ANPA y el ejecutivo como “frutífera”. Además, quiso “mandar unha mensaje de tranquilidade” a todas las familias que forman parte de la comunidad educativa y anunció que se establecería un canal de comunicación directa con Alcaldía y con el resto de departamentos del Concello “máis alá dos consellos escolares”.

En concreto, en el concello de Ribeira, volvieron a las aulas de los diferentes centros escolares un total de 3.371 niños y niñas. En total, en la comarca de Barbanza la cifra suma 7.299 escolares, entre los que se encuentran 1.060 de Rianxo, 806 en A Pobra y hasta 2.062 en Boiro.