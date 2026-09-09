Ribeira invierte 70.000 euros en la puesta a punto de los centros

Visita de la alcaldesa a uno de los centros

El Concello de Ribeira hizo una inversión de 70.000 euros en la puesta a punto de los nueve centros educativos. la alcaldesa, María Sampedro, y la concejala del área, Nucha Brión, visitaron el CEIP de Frións para dar la bienvenida a los 214 estudiantes.

La partida para las obras de mantenimiento durante las vacaciones escolares se incrementó en un 60%, según explicó la regidora. Alguna de las actuaciones más destacadas fueron la renovación de los baños de Olveira, la mejora de la accesibilidad de Deán, el acondicionamiento de la pista infantil de Frións y el pintado del colegio de Artes. También se actuó en ventanas y puertas, en la reparación de humedades y fontanería, elaboración de mobiliario o reposición de arena.