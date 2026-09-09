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Ribeira

Ribeira convoca a las ANPA ante las críticas por el servicio de conciliación

El Concello defiende que se duplica la partida y las familias piden más flexibilidad

Olalla Bouza
09/09/2026 16:57
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Malestar entre las ANPA de Ribeira por la falta de información sobre el servicio de Madrugadores y el programa de conciliación. El Concello, por su parte, convoca una reunión mañana jueves.

Las asociaciones representantes de las familias de los colegios de Aguiña, Palmeira, Artes, Frións, Carreira, Santa Uxía, Deán Grande, Olveira y Caramecheiro firman un comunicado en el que lamentan que se inicia el curso "sen información suficiente sobre como vai funcionar o programa de conciliación e o servizo de madrugadores. Levamos semanas solicitando datos e unha reunión conxunta co Concello e non a obtivemos". El BNG se une a las críticas.

La alcaldesa, María Sampedro, destaca que actualmente hay siete centros que mostraron interés por el servicio, frente a los cuatro del año pasado, por lo que se aumenta la prestación "ao duplicala con relación ao pasado curso". Explican que el servicio se pondrá en marcha el próximo 14 de septiembre y manda un mensaje de tranquilidad, asegurando que el gobierno "reafírmase" en su compromiso con la conciliación, "sendo conscientes de que esta debe adaptarse na medida do posible ás necesidades reais das familias".

Este es otro de los problemas que plantean las ANPA, que señalan que "a necesidade non é a mesma en todos os centros" y que varía mucho de uno a otro, por lo que piden flexibilidad para escoger si la hora de monitorado se dedique a lo que precise cada comunidad educativa y no en exclusiva al servicio de Madrugadores, como se exige este año.

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