Ribeira acoge una exposición formada por 35 obras de artistas donostiarras

Cartel de la exposición colectiva 'Xuntos pola arte' de Ribeira

El Centro Cultural Lustres Rivas acoge, a partir de este viernes a las 21 horas, una exposición colectiva formada por diferentes artistas donostiarras titulada 'Xuntos pola arte'. La muestra, que está compuesta por 35 obras, se enmarca dentro de la programación de las fiestas patronales de Santa Uxía.

Esta exposición, señalan los autores, nace de una amistad y de una pasión compartida por la pintura de un grupo de personas que, diez años atrás, comenzó a reunirse en un centro cultural y en varios talleres de pintura en San Sebastián.

Con el paso del tiempo, indican, convirtieron el Zaldu Urdina, en el barrio de Gros de la ciudad, en su lugar de encuentro y, en el año 2023, acompañaron al mentor del grupo, Patxi Paz, a su exposición individual en Ribeira con el objetivo de descubrir Galicia.

Ahora, estos artistas, regresan a la localidad para presentar en conjunto su obra pictórica. Los cuadros, cuentan, son una selección de obras que reflejan la diversidad de perspectivas, de sensibilidades y de maneras de entender la puntura. Las técnicas utilizadas para crear los cuadros son óleo, acrílico y acuarelas, con las que trazan paisajes, retratos o fondos marinos.