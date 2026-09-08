Obras de arte postas no corpo colmarán as rúas de Ribeira na Ruada do Traxe Aires de Dorna
Este tradicional desfile de gala será este sábado, a partir das 18:30 horas, grazas á asociación Amas de Casa
Preto de 200 persoas percorrerán as rúas de Ribeira lucindo vestimentas de gala e de cotío este sábado, 12 de setembro, na VI Ruada do Traxe Aires de Dorna que promove a asociación Amas de Casa coa colaboración do Concello e Gadis.
A ruada, enmarcada un ano máis dentro da celebración das festas patronais de Santa Uxía, partirá ás 18:30 horas dende a carpa municipal para dirixirse pola rúa de Galicia, o parque García Bayón, Malecón, Romero Ortiz, rúa de Galicia, Rosalía de Castro, Otero Pedrayo e rematar no novo Auditorio municipal, onde se procederá co desfile e coas actuacións. Alí tamén terán lugar os sorteos e haberá 11 postos de artesanía.
Para o goberno local esta iniciativa segue contribuíndo a enxalzar “a nosa identidade e a nosa tradición”, poñendo o foco nas vestimentas que empregaban os devanceiros, tanto para ocasións máis formais coma para o día a día. A concelleira de Cultura, Ana Barreiro, destacou tamén o valor destas pezas que son, según apunta, “auténticas obras de arte postas sobre o corpo”. A edil aproveitou para poñer en valor o dinamismo de Amas de Casa e “a estreita colaboración que manteñen coa administración local nas distintas actividades que botamos a andar”, sinalou.
Pola súa parte, a presidenta da asociación, Puri Cores, e a secretaria e vicepresidenta primeira, Juana Ermitas Crugeiras, destacaron a participación de 27 persoas cos seus propios traxes procedentes de coleccións privadas, ademais da alta afluencia que haberá de rapazada. Así mesmo, enxalzaron que a maioría das pezas que percorrerán as rúas do centro urbano son traxes feitos polas socias da entidade ao longo dos anos.
Como parte da xornada festiva, a orquesta La Formula será a encargada de protagonizar a verbena no Malecón cun pase único dende as 23:30 horas.