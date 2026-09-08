As obras na autovía do Barbanza obrigan a cortar mañá e o xoves a circulación nun tramo de Ribeira
O avance nas obras do firme na autovía do Barbanza farán necesario o corte de tráfico nos dous sentidos da circulación no último tramo da AG-11, desde mañá, mércores 9, ata última hora do xoves día 10 de setembro.
Debido a este corte, os usuarios que se dirixan de Ribeira a Padrón poderán acceder á autovía dende o enlace de Palmeira, mentres que os que se dirixan de Padrón a Ribeira deberán saír da AG-11 nese mesmo enlace.
Por outra banda, os labores de pintado na autovía fan preciso tamén ao longo desta semana habilitar un só carril de circulación por sentido entre os puntos quilométricos 32+000 e 38+000.
Con esta actuación que a Xunta está executando para reforzar o firme da autovía, estase a intervir nos máis de 40 quilómetros da AG-11, incluíndose nas actuacións a renovación do firme existente en tronco e enlaces, con actuacións puntuais de reparación e renovación.
O contrato, adxudicado por máis de 10,5 millóns de euros, inclúe tamén a revisión do estado da sinalización e substitución da mesma en caso de ser necesario; a Instalación dos elementos necesarios de balizamento en todo o tramo; así como a renovación das xuntas de dilatación. Tamén se prevén dúas actuacións a maiores para mellora a seguridade viaria.