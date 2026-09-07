Ribeira inicia septiembre con la adjudicación de una batería de obras por valor de 312.212 euros

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

Ribeira adjudica cuatro contratos por un importe total de 312.212 euros entre los que se incluye la construcción del parque infantil en la plaza del Centenario, la pavimentación en dos puntos municipales y un contrato privado de seguros de la flota de vehículos y máquinas municipales.

La construcción del parque infantil es el contrato que supone una mayor inversión, al haber sido adjudicada a Juegos Kompan, S.A. por 160.119 euros. Aquí se proyecta la construcción de un espacio con elementos diferentes a los situados en el resto de zonas recreativas infantiles del centro urbano, para ampliar la oferta de áreas de ocio. El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses.

Asimismo, se ha adjudicado la pavimentación y la instalación de pluviales en una vía del polígono industrial de Xarás a la empresa Canarga, S.L., por un importe de 78.099 euros. Estos trabajos deberán llevarse a cabo en un plazo de dos meses.

También se ha adjudicado la mejora del firme del camino que une Laxes-Aldea, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España. Marconsa será la empresa encargada de realizar esta actuación por 60.502 euros en un plazo de dos meses.

En el apartado de servicios, se ha adjudicado el contrato privado de seguros de la flota de vehículos y máquinas municipales por 12.490 euros anuales a Axa Seguros Generales S.A. Este contrato dará cobertura a un total de 42 vehículos y tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por un año.