Hieren a una persona con una botella rota en una reyerta nocturna en Ribeira 

La Policía Nacional de Ribeira Chechu Río

Una persona resultó herida de gravedad esta madrugada durante una reyerta en Ribeira en la que se vieron implicadas más de una decena de personas. Según las primeras informaciones, la víctima sufrió lesiones tras ser agredida con una botella rota y tuvo que ser trasladada al hospital, donde permanece ingresada.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una persona como presunta autora de estas lesiones, pero la investigación continúa abierta para determinar el origen de los disturbios.

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