O sector sanitario escolle Ribeira como destino para falar sobre ciencia e investigación en obesidade
O primeiro curso de ‘Investigación Traslacional en Obesidade: do laboratorio á práctica clínica’ dirixido a profesionais da saúde arrancou onte en Ribeira cunha serie de conferencias que conta con especialistas para compartir os últimos estudos sobre esta enfermidade e como se foi consolidando como unha doenza crónica multifactorial con implicacións metabólicas cardiovasculares e sociais.
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, foi a encargada de abrir este curso que “demostra que a ciencia e a formación de alto nivel poden saír das urbes e atopar o seu espazo en municipios coma o noso para o intercambio científico”, apuntou a rexedora. Neste senso, enxalzou os produtos do mar que saen da lonxa ribeirense, protagonistas desa alimentación saudable.
Sampedro agradeceu á Sociedade Española de Obesidade e ás investigadoras Ana B. Crujeiras, Luisa M. Seoane, Sulay Tovar e María Pardo por poñer en marcha esta primeira edición dunha iniciativa que pon o foco na saúde para mellorar a calidade de vida da cidadanía. Tamén tomou a palabra Ana B. Crujeiras, investigadora e unha das promotoras do acto, quen confirmou que quería facelo en Ribeira polo seu ambiente próximo, íntimom e fóra de grandes cidades e de grandes palacios de congresos. “Este é o sitio ideal. A nosa ilusión é que teña continuidade”, sinalou Crujeiras.
Gala benéfica
Ademais do encontro científico que tivo lugar onte e unha saída á illa de Sálvora esta tarde, ás 20.30 horas, onte pola noite o novo Auditorio acolleu tamén a I Gala Benéfica a Favor da Investigación en Obesidade. O obxectivo era poñer no centro do debate a ciencia, achegando a investigación en obesidade á cidadanía, así como recadar fondos destinados a proxectos galegos sobre os mecanismos metabólicos desta enfermidade crónica. O evento contou coa participación de Boticaria García e Javier Butragueño, ademais das actuacións de Alfaia e Alecrín.Tamén asistiu a conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada do director xeral de Atención Primaria e Comunitaria do Sergas, Salvador Mariño-Ageitos.
Villaverde non dudou en amosar o seu apoio a este evento co obxectivo de poñer en valor a dieta atlántica e o consumo dos produtos do mar como elementos fundamentais para ter hábitos de vida saudables pola súa achega de ácidos graxos omega-3 e proteínas de alto valor biolóxico.
Tras o coloquio, tivo lugar a presentación do libro ‘Mujeres de hierro’ e ofrecerase un cóctel en base á dieta atlántica.