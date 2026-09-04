Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

O sector sanitario escolle Ribeira como destino para falar sobre ciencia e investigación en obesidade

Redacción Arousa
04/09/2026 22:00
María Sampedro na inauguración do curso
María Sampedro na inauguración do curso
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O primeiro curso de ‘Investigación Traslacional en Obesidade: do laboratorio á práctica clínica’ dirixido a profesionais da saúde arrancou onte en Ribeira cunha serie de conferencias que conta con especialistas para compartir os últimos estudos sobre esta enfermidade e como se foi consolidando como unha doenza crónica multifactorial con implicacións metabólicas cardiovasculares e sociais.

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, foi a encargada de abrir este curso que “demostra que a ciencia e a formación de alto nivel poden saír das urbes e atopar o seu espazo en municipios coma o noso para o intercambio científico”, apuntou a rexedora. Neste senso, enxalzou os produtos do mar que saen da lonxa ribeirense, protagonistas desa alimentación saudable.

Sampedro agradeceu á Sociedade Española de Obesidade e ás investigadoras Ana B. Crujeiras, Luisa M. Seoane, Sulay Tovar e María Pardo por poñer en marcha esta primeira edición dunha iniciativa que pon o foco na saúde para mellorar a calidade de vida da cidadanía. Tamén tomou a palabra Ana B. Crujeiras, investigadora e unha das promotoras do acto, quen confirmou que quería facelo en Ribeira polo seu ambiente próximo, íntimom e fóra de grandes cidades e de grandes palacios de congresos. “Este é o sitio ideal. A nosa ilusión é que teña continuidade”, sinalou Crujeiras.

Gala benéfica

Ademais do encontro científico que tivo lugar onte e unha saída á illa de Sálvora esta tarde, ás 20.30 horas, onte pola noite o novo Auditorio acolleu tamén a I Gala Benéfica a Favor da Investigación en Obesidade. O obxectivo era poñer no centro do debate a ciencia, achegando a investigación en obesidade á cidadanía, así como recadar fondos destinados a proxectos galegos sobre os mecanismos metabólicos desta enfermidade crónica. O evento contou coa participación de Boticaria García e Javier Butragueño, ademais das actuacións de Alfaia e Alecrín.Tamén asistiu a conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada do director xeral de Atención Primaria e Comunitaria do Sergas, Salvador Mariño-Ageitos.

Villaverde non dudou en amosar o seu apoio a este evento co obxectivo de poñer en valor a dieta atlántica e o consumo dos produtos do mar como elementos fundamentais para ter hábitos de vida saudables pola súa achega de ácidos graxos omega-3 e proteínas de alto valor biolóxico.

Tras o coloquio, tivo lugar a presentación do libro ‘Mujeres de hierro’ e ofrecerase un cóctel en base á dieta atlántica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620