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Ribeira

La oposición fuerza un Pleno extraordinario en Ribeira para exigir avances en la  residencia de mayores

Fátima Pérez
04/09/2026 14:42
Los grupos municipales del BNG, PSOE y no adscritos fuerzan un Pleno extraordinario en Ribeira
Los grupos municipales del BNG, PSOE y no adscritos fuerzan un Pleno extraordinario en Ribeira
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Los grupos municipales del BNG, PSOE y no adscritos fuerzan un Pleno extraordinario en Ribeira para exigir respuestas sobre la parálisis en el proyecto de la nueva residencia pública.

Los partidos recuerdan como una de las promesas que lanzó al aire el actual gobierno local cuando promovió la moción de censura fue precisamente la de desbloquear grandes proyectos como la residencia de mayores. Sin embargo, lamentan que un año después de este cambio político, no haya avances y que la administración quiera tirar por tierra “cartos públicos” al rechazar el proyecto de As Saíñas.

La nueva propuesta, tras descartar este terreno que ya contaba con proyecto, pasa por trasladar a las personas mayores a San Roque, una ubicación que la oposición considera “desconectada del centro urbano” y que implicaría volver al punto de partida al no contar aún con los terrenos ni con el proyecto redactado. “Por todo isto forzamos un Pleno extraordinario para exigir que se faga o proxecto da residencia pública en As Saíñas, porque non existe lexislación que impida a súa construción”, apunta el portavoz del BNG, Luís Pérez Barral.

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El nacionalista recordó también que en As Saíñas se han invertido ya más de 800.000 euros, por eso considera que rechazar este proyecto significa "tirar ao lixo cartos públicos".

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El portavoz del PSOE, Francisco Suarez-Puerta Colomer, por su parte, insistió en que si deciden cambiar la ubicación, hay que “facer cousas”, pero asegura que se escudaron “nunha falacia” al decir que el terreno de As Saiñas era una zona inundable.

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