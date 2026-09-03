Ribeira será de nuevo sede de una jornada para abordar los retos de la actividad pesquera

Foto de archivo de la última Jornada de Pesca de Ribeira Cedida

Ribeira volverá a convertirse el próximo 11 de septiembre en un punto de encuentro y debate para el sector pesquero con la celebración de la V Jornada de Pesca de Ribeira. La cita tendrá lugar en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira donde se pondrá el foco en algunas de las decisiones y retos que marcarán el futuro inmediato de la actividad pesquera.

Bajo el título ‘Claves para abordar a pesca no próximo fondo marítimo-pesqueiro’, la jornada reunirá a responsables de distintas administraciones y expertos para analizar cuestiones de interés para la flota, desde el nuevo escenario que se abre tras el FEMPA hasta las posibilidades de modernización de los buques y la gestión de las capacidades disponibles.

La jornada formativa arrancará a las 9.30 horas con la participación de la gerente de la OPP83, María José Casais; el director de la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, Juan Domingo Cambeiro; la conselleira do Mar de la Xunta, Marta Villaverde; y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.

Uno de los puntos principales del programa será la mesa redonda dedicada al nuevo escenario tras el FEMPA y el debate sobre el futuro de la modernización de la flota y las posibilidades de cesión de capacidad disponible a buques de pesca.

La jornada, que cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y el FEMPA en el marco del PPyC 2026 de la Organización de Productores Pesqueros de Ribeira, será clausurada por María José Casais y finalizará con una degustación de productos pesqueros de la OPP83 a las 13.45 horas.

Las personas interesadas en asistir a esta jornada sobre el futuro de la pesca ya pueden formalizar su inscripción.