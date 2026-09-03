Ribeira será de nuevo sede de una jornada para abordar los retos de la actividad pesquera
La cita sobre el futuro marítimo será el próximo 11 de septiembre en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira
Ribeira volverá a convertirse el próximo 11 de septiembre en un punto de encuentro y debate para el sector pesquero con la celebración de la V Jornada de Pesca de Ribeira. La cita tendrá lugar en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira donde se pondrá el foco en algunas de las decisiones y retos que marcarán el futuro inmediato de la actividad pesquera.
Bajo el título ‘Claves para abordar a pesca no próximo fondo marítimo-pesqueiro’, la jornada reunirá a responsables de distintas administraciones y expertos para analizar cuestiones de interés para la flota, desde el nuevo escenario que se abre tras el FEMPA hasta las posibilidades de modernización de los buques y la gestión de las capacidades disponibles.
La jornada formativa arrancará a las 9.30 horas con la participación de la gerente de la OPP83, María José Casais; el director de la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, Juan Domingo Cambeiro; la conselleira do Mar de la Xunta, Marta Villaverde; y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.
Uno de los puntos principales del programa será la mesa redonda dedicada al nuevo escenario tras el FEMPA y el debate sobre el futuro de la modernización de la flota y las posibilidades de cesión de capacidad disponible a buques de pesca.
La jornada, que cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y el FEMPA en el marco del PPyC 2026 de la Organización de Productores Pesqueros de Ribeira, será clausurada por María José Casais y finalizará con una degustación de productos pesqueros de la OPP83 a las 13.45 horas.
Las personas interesadas en asistir a esta jornada sobre el futuro de la pesca ya pueden formalizar su inscripción.