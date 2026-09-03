La Ruada do Traxe Galego, música y tradición se fusionan en las fiestas de Santa Uxía Cedida

La celebración continúa en Ribeira con las fiestas patronales en honor a Santa Uxía, del 11 al 13 de septiembre, un programa que combina música, tradición y actos religiosos.

La agenda comienza el viernes 11 con bombas de palenque y el grupo de gaitas Xiada. También habrá espacio para el arte con la inauguración de la exposición colectiva de artistas donostiarras ‘Xuntos pola arte’, en el Centro Cultural Lustres Rivas y una verbena con la orquesta Platinum, en el Malecón.

El propio día de Santa Uxía, el sábado 12, comenzará de nuevo con Xiada y a las 12:00 horas tendrá lugar la misa en honor a la patrona, con la Coral del Círculo Mercantil de Ribeira. A continuación saldrá la procesión acompañada por el grupo de gaitas Xiada y la Banda de Música Prudencio Romo de Lousame.

La tradición tomará las calles de la ciudad con la V Ruada do Traxe Galego Aires de Dorna, con salida desde la carpa municipal a las 19:00 horas y posterior desfile en el nuevo Auditorio, a las 20:00 horas. Roi Casal actuará por la noche en el parque García Bayón y La Fórmula en el Malecón.

Para acabar, el domingo 13 habrá sesión vermú con The Cuncas, en Porta do Sol.