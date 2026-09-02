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Ribeira

La Xunta destaca en el Hospital de Barbanza la importancia de optimizar centros comarcales

El ente autonómico invirtió en la comarca más de 410.000 euros como parte de una estrategia de modernización

Redacción Arousa
02/09/2026 16:56
El gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, durante su visita al Hospital de Barbanza
El gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, durante su visita al Hospital de Barbanza
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El gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, visita el Hospital Público de Barbanza para conocer de primera mano las futuras necesidades asistenciales. Allí destacó la importancia del futuro Hospital de Día Oncohematológico con el que contará el centro arousano y que permitirá acercar tratamientos especializados sin que los pacientes tengan que desplazarse hasta otros hospitales.

Con este encuentro, el gerente cerró la ronda que estaba realizando por los hospitales comarcales con el objetivo de potenciar estos centros consolidando las mejoras continuas orientadas a incrementar su capacidad asistencial y optimizar la gestión de los recursos públicos.

Más de 410.000 euros

Concretamente en la comarca de Barbanza, la Xunta de Galicia acaba de invertir más de 410.000 euros en reforzar la capacidad diagnóstica del Hospital Público de Barbanza con una nueva sala de radiología y nuevos ecógrafos para los servicios de urgencias y de dermatología.

La nueva sala de radiología, que contó con una inversión de casi 250.000 euros, mejora la calidad de la imagen, aumenta la precisión diagnóstica, reduce la radiación que recibe el paciente e incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial, además de disponer de tecnología de imagen 3D. Estos nuevos equipos permitirán realizar alrededor de 2.100 estudios cada año. Por su parte, el servicio de urgencias ha optimizado su capacidad diagnóstica con un nuevo ecógrafo portátil.

Sanidad de vanguardia

La inversión de la Xunta en el Hospital Público de Barbanza forma parte de la estrategia del ejecutivo gallego para seguir modernizando el instrumental sanitario de los hospitales comarcales, con el propósito de acercar la sanidad de vanguardia a todo el territorio. 

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