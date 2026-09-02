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Ribeira

El Concello “salva” el San Martiño de Oleiros al no poder hacerse cargo la comisión

La fiesta comenzará mañana y contará con la tradicional celebración de la empanada, música y sesión infantil

Fátima Pérez
02/09/2026 17:02
El Concello, con la comunidad de montes, presentan el cartel de la fiesta
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La parroquia de Oleiros, en Ribeira, se vestirá de fiesta a partir de mañana y durante todo el fin de semana para celebrar San Martiño con la tradicional fiesta de la empanada, música y sesión infantil en una edición que rescató el Concello al no poder hacerse cargo la comisión.

“En Ribeira estamos a piques de despedir o verán, pero continúa imperando o ambiente festivo e Oleiros celebrará as súas festas do verán con actividades para tódalas idades. Así, cada parroquia e lugar do noso municipio enxalza a súa tradición e identidade”, apuntó el concejal de Festejos, Fernando Abraldes durante la presentación del cartel. El edil aclaró también que este año no hay comisión de fiestas por motivos laborales de sus anteriores integrantes, por lo que la administración local, con la colaboración de la comunidad de montes, asumió de manera “extraordinaria” la organización.

Toda la programación 

El programa comenzará mañana, 4 de septiembre, dedicado a San Roque, con bombas de palenque y misa solemne a las 12:30 horas. Las actividades se repetirán al día siguiente, sábado 5 de septiembre, dedicado a la Virgen del Carmen, nuevamente con bombas de palenque y misa solemne a las 12:30 horas.

El grueso de la programación se concentra el domingo 6 de septiembre, día de la festividad del Santísimo con la alborada del grupo de gaitas Xiada desde las 11:00 horas. Después, a las 13:00 horas, tendrá lugar el oficio religioso y la procesión, acompañada por la música de Xiada.

A las 14:00 horas se degustará la empanada, y habrá una sesión vermú con Leite Con Jalletas. Ya por la tarde, los más pequeños serán los protagonistas con hinchables desde las 17:00 horas.

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