Ribeira destina más de 54.000 euros a las familias para el inicio del curso escolar

Presentación de las ayudas Cedida

Las familias de Ribeira se preparan para el inicio del curso escolar 2026-2027 y el Concello colabora en esta vuelta a las clases destinando 54.785,89 euros en ayudas para el servicio de comedor y adquisición de material.

La administración local concede un total de 132 ayudas para los jóvenes de los distintos centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del término municipal, con el objetivo de facilitar el comienzo del año académico en las distintas edades.

“Estamos a piques de comezar o mes de setembro e, con el, chega un novo curso escolar e unha época de moito investimento por parte das familias para preparar aos seus fillos e fillas no regreso ás aulas. Dende o Concello de Ribeira somos conscientes do esforzo económico que supón e, por iso, queremos contribuír a facilitar este novo ano académico sufragando comedor e adquisición de material escolar, tanto libros como dispositivos informáticos. En consecuencia, isto supón un esforzo que fai a Administración local poñendo o foco nos servizos, pensando especialmente nas familias en situación de vulnerabilidade", apuntó el conceja de Servicios Sociales, Vicente Mariño.