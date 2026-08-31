Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira destina más de 54.000 euros a las familias para el inicio del curso escolar

Se concedieron un total de 132 ayudas para el servicio de comedor y la adquisición de material

D. A.
31/08/2026 12:38
Presentación de las ayudas
Presentación de las ayudas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las familias de Ribeira se preparan para el inicio del curso escolar 2026-2027 y el Concello colabora en esta vuelta a las clases destinando 54.785,89 euros en ayudas para el servicio de comedor y adquisición de material.

La administración local concede un total de 132 ayudas para los jóvenes de los distintos centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del término municipal, con el objetivo de facilitar el comienzo del año académico en las distintas edades.

“Estamos a piques de comezar o mes de setembro e, con el, chega un novo curso escolar e unha época de moito investimento por parte das familias para preparar aos seus fillos e fillas no regreso ás aulas. Dende o Concello de Ribeira somos conscientes do esforzo económico que supón e, por iso, queremos contribuír a facilitar este novo ano académico sufragando comedor e adquisición de material escolar, tanto libros como dispositivos informáticos. En consecuencia, isto supón un esforzo que fai a Administración local poñendo o foco nos servizos, pensando especialmente nas familias en situación de vulnerabilidade", apuntó el conceja de Servicios Sociales, Vicente Mariño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620