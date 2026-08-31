La Xunta destaca en Ribeira la formación y las oportunidades del taller de empleo Tahume XI

La delegada de la Xunta supervisa la formación en Ribeira Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, visitaron dos de las actuaciones del taller de empleo Tahume XI, una iniciativa que permite formar durante nueve meses a 20 personas desempleadas en distintas especialidades.

La delegada destacó la importancia de estos programas para facilitar la adquisición de competencias profesionales y contribuir a la mejora de la empleabilidad. Concretamente, supervisó las actuaciones de carpintería y mueble en la escuela infantil municipal y las intervenciones realizadas en la parcela de San Roque de conservación y mejora de montes.

En total, a lo largo de estos nueve meses, los alumnos-trabajadores desarrollan un total de 29 actuaciones de mejora y acondicionamiento de espacios y zonas verdes en los dos municipios en los que se desarrolla: 16 en Ribeira y 13 en Porto do Son.

El programa cuenta con una inversión autonómica de cerca de 547.000 euros, de los cuales 92.000 corresponden a 20 incentivos que consisten en 3.000 euros para las empresas por cada persona contratada y otros 1.500 euros para el Concello por cada inserción laboral. Este taller comenzó el pasado 1 de julio y finalizará el próximo 28 de febrero de 2027.

En Barbanza, la Xunta financia cinco talleres de empleo con más de 2,5 millones de euros, que permitirán formar a 100 personas desempleadas. Además del de Ribeira con Porto do Son, participan también los talleres promovidos por Boiro, Muros con Carnota, Noia con Lousame y Outes y Rianxo.