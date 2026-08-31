Aguiño caminará a favor de la AECC en la cuarta edicion de su andaina solidaria el 6 de septiembre

Integrantes de la AECC de Ribeira, el concejal de Deportes, Álex Vidal, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría Cedida

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con la colaboración del Concello de Ribeira y otras entidades, impulsa la cuarta andaina solidaria por Aguiño el domingo 6 de septiembre. La salida será desde el puerto de la parroquia, a partir de las 19:30 horas, para completar una distancia de aproximadamente cinco kilómetros junto al mar hasta el lavadero de Penisqueira.

Durante la presentación de la actividad, el concejal de Deportes, Álex Vidal, destacó el dinamismo de la AECC y la cantidad de pruebas deportivas que promueven para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer y seguir concienciando a la ciudadanía sobre esta enfermedad. La otra andaina ‘Ribeira en marcha contra o cancro’ o la travesía a nado ‘Illa de Rúa’ son dos ejemplos. “Dende o Concello de Ribeira apoiamos todas estas accións que axudan a sensibilizar á veciñanza e tomar parte activa para poñer da súa parte para mudar unha realidade», señaló el edil.

En el acto de presentación también participaron la presidenta de la junta local de Ribeira de la AECC, María Jesús Paz; la vicepresidenta, Ramona Paz; la vocal, Teresa Sampedro; y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría.

El plazo de inscripción ya está abierto a través de los teléfonos de contacto 630 252 426 y 630 921 446, en la sede de la junta local o el día de la propia andaina. El importe de la inscripción será de cinco euros, además de existir la opción de adquirir la camiseta por otros cinco. En el caso de los menores de doce años, el importe a pagar será de tres euros.