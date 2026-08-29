Palmeira reparte cerca de una tonelada de pulpo en su gran fiesta gastronómica

La pregonera fue la doctora Ana María Lorenzo

La parroquia ribeirense de Palmeira no hizo caso al mal tiempo y repartió casi una tonelada de producto en su gran Festa do Polbo. Fue la duodécima edición del evento que enaltece al cefalópodo más deseado por el público y que llenó la explanada portuaria con Veloso a los fogones.

La doctora y especialista en Medicina Interna y Hematología, Ana María Lorenzo Vizcaya, fue la encargada de leer el pregón que dio el pistoletazo de salida a las celebraciones. Además del rico pulpo ‘á feira’ los comensales también pudieron degustar otras delicias como los mejillones, empanadas o churrasco.

La propuesta gastronómica estuvo amenizada en todo momento por ambientación musical tanto en horario de mañana como de tarde.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, participó en la inauguración de una cita clave en la localidad y destacó que esta “xa consolidada no calendario municipal e que demostra que Ribeira é un lugar para gozar con todos os sentidos. Un intenso mes de agosto no que concentramos a Festa do Percebe, da Navalla, Gastromar e agora o Polbo”.