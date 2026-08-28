Ribeira renueva los vestuarios del campo de Carreira por un importe de casi 50.000 euros

La alcaldesa, María Sampedro, en el terreno de juego junto a miembros del Concello y el presidente del Carreira C.F., Manuel Vendaval Cedida

El Concello de Ribeira reformará los vestuarios del campo de fútbol de Carreira mediante un convenio con la Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes por el que recibe una ayuda de 48.369,68 euros para la actuación. Los existentes fueron construidos hace casi 50 años e, si bien fueron objeto de reparaciones a lo largo del tiempo, su estado de deterioro actual obliga a la ejecución de una reforma integral de los mismos.

En este campo de fútbol desarrollan su actividad el Carreira C.F., varios equipos base del Atlético Ribeira y las categorías sénior y veterana del C.D. Artes. En consecuencia, los vestuarios dan servicio a cientos de personas, por el que su mejora se traduce en un entonor más seguro y saludable para la práctica deportiva.

La alcaldesa, María Sampedro, junto al concejal por la parroquia, Víctor Reiriz, y el presidente del Carreira C.F., Manuel Vendaval, hizo hincapié en el compromiso “coa mellora da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas e isto tamén abrangue, por suposto, as infraestruturas de todo tipo, tamén as deportivas. Este campo ten moita actividade e consideramos que é necesaria unha reforma integral dos vestiarios. Esta axuda permitiranos financiar a actuación e xa estamos traballando para sacala a licitación coa maior celeridade posible”.

Las obras supondrán la sustitución de toda la fontanería, la renovación del suelo y azulejos, seis nuevos pulsadores para duchas, colocación de falso techo, pintado de paredes no azulejadas, mejora de la iluminación y dotación de dos termos eléctricos de 300 litros de capacidad cada uno. Todo esto con un plazo de ejecución de mes y medio una vez se adjudique.

Esta intervención se suma a la construcción de nuevas gradas por un importe de 260.000 euros dentro del POS+2025 de la Diputación.