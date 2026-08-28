Ribeira impulsa una nueva edición del programa de actividades para mayores

Presentación del programa de dinamización y promoción social persoas maiores 2026-2027 Cedida

El Concello de Ribeira prepara la vuelta a las aulas de las personas mayores del municipio con una nueva edición del programación de dinamización y promoción social con ocho obradoiros para mantenerse activo a nivel mental y físico. El nuevo curso se extenderá desde el 5 de octubre hasta mediados de junio de 2027, siendo esta la primera vez que tiene una duración tan amplia.

Las acciones a impartir son ‘Estimulación de la mente-memoria’ y ‘Gimnasia adaptada’ en todas las parroquias; ‘Enriquecimiento educativo’ y ‘Artes plásticas’ en Ribeira y Aguiño, esta última con el proyecto artístico ‘Ayaso & Picasso & Xacobeo 2027’, terminado con una exposición bianual; ‘Lengua y cultura gallega’ y ‘Conversación en inglés’, en Ribeira; ‘Taek-health’ en Aguiño y con dos grupos en Ribeira; y ‘Cantarres y tradiciones’ en el centro social de Carreira.

Las personas destinataria son aquellas pensionistas del sistema de la Seguridad Social con 60 años cumplidos o más edad, y empadronadas en Ribeira.

Los objetivos específicos del programa son promover el envejecimiento activo; evitar el sedentarismo, aislamiento y pasividad; fomentar la participación de grupo y relaciones interpersonales; ampliar la oferta de ocupación del tiempo de ocio; aumentar la frecuencia de las actividades positivas con el colectivo de los mayores; motivar a las personas en acciones comunitarias; y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las actividades son gratuitas y el periodo de preinscripción comienza el 1 de septiembre, de manera presencia en Servicios Sociales Comunitarios o de manera telemática.