Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira 

Ribeira aposta por un outono de dramaturxia cunha mostra de teatro con 13 actuacións

O cartel contará con ribeirenses e, por primeira vez, con representación internacional

Redacción Arousa
27/08/2026 20:42
Presentación da mostra de teatro que impulsa o Concello
Presentación da mostra de teatro que impulsa o Concello
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A dramaturxia volveu cobrar protagonismo na programación cultural do outono coa mostra de teatro que impulsa o Concello de Ribeira xunto á Rede Cultural da Deputación da Coruña. Un total de 13 funcións integran o cartel con ribeirenses como Quico Cadaval e Susana Sampedro, e, por primeira vez, con representación  internacional.

Calendario das actuacións 

A primeira en levarse a escena será ‘Manual de patronaxe’, de Teatro do Noroeste, o 25 de setembro; seguida de ‘Yo solo quiero irme a Francia’, de Contraproducións, o 2 de outubro; ‘Comedia’, de Piscore, o 9 de outubro; ‘Os dous de sempre’, de Producións Teatrais Excéntricas, o 16 de outubro; ‘Slips inside’, de Okidok, o 23 de outubro; ‘Reconversión’, de Ibuprofeno Teatro, o 30 de outubro; ‘Bernarda’, de Malasombra Producións, o 6 de novembro; ‘O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger’, de Tarabela Creativa, o 13 de novembro; ‘A louca historia de Galicia’, de Fulano, Mengano e Citano, o 20 de novembro; ‘Jastac Japi Jolidais’, de Leti da Taberna, o 27 de novembro; ‘Nas nubes’, de Redrum Teatro, o 4 de decembro; e ‘Go on’, de 42 Norte, o 11 de decembro.

Tamén haberá presenza local co estreno de ‘De tal pau...’, do GMT de Ribeira, que servirá de clausura o 18 de decembro con entrada gratuíta.

O prezo das entradas será de 4,95 euros pero haberá bono para todas as obras por un total de 35 euros. A adquisición farase a partir do 2 de setembro na Oficina de Atención Cidadá ou a través da billeteira de www.ataquilla.com. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620