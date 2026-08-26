Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira agradece los años de labor del capitán marítimo que progresa a un nuevo puesto

Redacción Arousa
26/08/2026 20:36
Ribeira despide al capitán marítimo de Vilagarcía
Ribeira despide al capitán marítimo de Vilagarcía
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se despide del ribeirense Juan Andrés Pérez, quien durante los últimos cuatro años desempeñó el cargo de capitán marítimo de Vilagarcía y su área de influencia y que pasará ahora a formar parte de la  Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Marítimos e de Aviación Civil.

La regidora quiso destacar la labor de Pérez desde su llegada al cargo de la Capitanía Marítima en abril de 2022. Considera que fue todo un ejemplo para diferentes acciones como el operativo para la retirada del Awadi del muelle de Ribeira, en el que la mandataria local elogió la implicación de Pérez y de todo el equipo que dirigía. Por todo ellos, Sampedro le desea ahora “a mellor das sortes” en este nuevo horizonte profesional.

Retiran del puerto de Ribeira el Awadi, el buque que ardió en septiembre

Más información

Ahora lo sustituye en el puesto otro ribeirense, Álvaro Vidal, quien ya formaba parte del equipo de Pérez como jefe del distrito marítimo de Cambados.

Tras su incorporación Sampedro le desea al nuevo capitán marítimo “unha moi boa singradura no posto como fixo o seu antecesor, para seguir velando pola seguridade da navegación, o tráfico marítimo e a protección do medio ambiente deste anaco de costa galega, tendo en conta o que representa para Ribeira o mar”, sentencia la regidora.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620