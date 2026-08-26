Ribeira agradece los años de labor del capitán marítimo que progresa a un nuevo puesto

Ribeira despide al capitán marítimo de Vilagarcía Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se despide del ribeirense Juan Andrés Pérez, quien durante los últimos cuatro años desempeñó el cargo de capitán marítimo de Vilagarcía y su área de influencia y que pasará ahora a formar parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Marítimos e de Aviación Civil.

La regidora quiso destacar la labor de Pérez desde su llegada al cargo de la Capitanía Marítima en abril de 2022. Considera que fue todo un ejemplo para diferentes acciones como el operativo para la retirada del Awadi del muelle de Ribeira, en el que la mandataria local elogió la implicación de Pérez y de todo el equipo que dirigía. Por todo ellos, Sampedro le desea ahora “a mellor das sortes” en este nuevo horizonte profesional.

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Ahora lo sustituye en el puesto otro ribeirense, Álvaro Vidal, quien ya formaba parte del equipo de Pérez como jefe del distrito marítimo de Cambados.

Tras su incorporación Sampedro le desea al nuevo capitán marítimo “unha moi boa singradura no posto como fixo o seu antecesor, para seguir velando pola seguridade da navegación, o tráfico marítimo e a protección do medio ambiente deste anaco de costa galega, tendo en conta o que representa para Ribeira o mar”, sentencia la regidora.