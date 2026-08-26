Ribeira acoge en septiembre el primer curso de ‘Investigación Traslacional en Obesidade’

Presentación de la iniciativa Cedida

Ribeira acogerá los días 4 y 5 de septiembre el primer curso de ‘Investigación Traslacional en Obesidade: do laboratorio á práctica clínica’, dirigido por profesionales de la salud y que contará con especialistas en la materia para poner el foco en como la obesidad se ha consolidado como una enfermedad crónica multifactorial con implicaciones metabólicas, cardiovasculares y sociales.

Este curso permitirá comprender los mecanismos biológicos emergentes de la obesidad, interpretar la investigación traslacional reciente y aplicar nuevas herramientas terapéuticas y diagnósticas en su práctica clínica.

Se pretende, en consecuencia, reducir la brecha entre el laboratorio y la consulta, fomentando un manejo de la obesidad basado en la evidencia y en la innovación biomédica.

La investigadora y organizadora, Ana B. Crujeiras, junto a su compañera Luis M. Seoane, expuso que este curso nace con la finalidad de “acurtar a distancia entre o que descubrimos no laboratorio e o que podemos facer por unha persoa con obesidade na consulta”.

Además del encuentro científico, tendrá lugar una gala benéfica a favor de la investigación sobre la obesidad el 4 de septiembre, a las 20:30 horas, en el nuevo auditorio municipal. La entrada solidaria se establece en cinco euros y contará con la participación de Boticaria García y Javier Butragueño para hablar sobre ‘Entrega para a vida’, además de las actuaciones de Alfaia y Alecrín. Y, una vez finalice el coloquio, se presentará el libro ‘Mujeres de hierro’. También se habilitará la fila 0 para quien quiera colaborar, pero no pueda acercarse.