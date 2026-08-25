El Concello despide a los siete niños y niñas saharauis que pasaron el verano en Ribeira

La alcaldesa, María Sampedro, y el concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, con los menores africanos y sus familias de acogida Cedida

El Concello de Ribeira despidió este martes a los siete niños y niñas saharauis que pasaron su verano en el inicio al amparo del programa ‘Vacacións en paz’ que promueve la entidad Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogasp) y en el que participa la administración local ribeirense desde 1999.

La estancia de los jóvenes durante los meses de julio y agosto les posibilitó disfrutar de tiempo de ocio y asistencia médica. María José Gude, Nerea Filgueira, María Elena Lema, Ángeles Lema y Manuel Fernández fueron las cinco familias de acogida que participaron este año.

Durante la recepción de los niños en la Casa Consistorial, la alcaldesa, María Sampedro, destacó el programa ‘Vacacións en paz’ como una “fórmula para axudar a que menores saharauís, refuxiados nos campamentos de Tindouf, poidan pasar dous meses coñecendo outra cultura, desfrutando e xogando en paz, como debe ser, levando a vida que ten que levar un neno: con agarimo, coidados e seguridade”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, hizo hincapié en que “estamos falando de dereitos humanos, polo que este Concello non é alleo que, neste programa, colabora coa financiación dos billetes de traslado dende o Sáhara a Galicia, ademais de poñernos a disposición das familias acolledoras de Ribeira en calquera xestión que precisen”.

La presidenta de Sogasp, Maite Isla, y la delegada de la entidad en la comarca, Covadonga Rodríguez, también destacaron la implicación del Concello ribeirense a lo largo del tiempo, pero también en las diferentes iniciativa que la Sogasp organiza durante todo el año.

Finalmente, la organización municipal hizo entrega a los niños y niñas de material escolar a modo de regalo. La despedida en conjunto de los jóvenes saharauis tendrá lugar este sábado, 29 de agosto, a partir de las siete de la tarde, en la Praza da Igrexa, en Ponteareas.