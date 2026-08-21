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Ribeira

Decomisan 154,7 kilogramos de berberecho ilegal en el parque natural de Corrubedo

Los ejemplares fueron devueltos al medio natural al encontrarse en buenas condiciones

D. A.
21/08/2026 13:03
Los moluscos interceptados por la Uicon
Los moluscos interceptados por la Uicon
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Agentes ambientales de la Unidad de Investigación y de Conservación de la Naturaleza (Uicon), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, localizaron 154,7 kilogramos de berberechos en el marco de un operativo de vigilancia antifurtivismo en el complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán.

La intervención se realizó durante una vigilancia continuada con visores nocturnos, dron y prismáticos, detectando la presencia de cuatro furtivos extrayendo berberecho y donde escondían estos moluscos captados. Los agentes decomisaron todos los ejemplares y los devolvieron al medio natural al encontrarse en buenas condiciones.

Los moluscos interceptados por la Uicon
Los moluscos interceptados por la Uicon
Cedida

La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la Uicon, una nueva brigada móvil integrada por ocho agentes con una alta capacitación técnica que puso en marcha la Xunta este año para abordar materias que, por su complejidad y carga de trabajo, requieren de especial dedicación, conocimientos específicos y habilidades y competencias particulares, así como de una coordinación y estrategia única en todo el territorio gallego.

Así, la Ley 5/2019 del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia prohíbe la extracción de recursos naturales en espacios protegidos sin autorización, por lo que los autores de estas infracciones fueron identificados y con un acta de denuncia por infringir esta ley.

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