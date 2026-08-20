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Ribeira

Palmeira repartirá una tonelada de pulpo los días 29 y 30 de agosto

Fátima Pérez
20/08/2026 18:38
Presentación de la Festa do Polbo de Palmeira 2026
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Ribeira despedirá el mes de agosto con la XII edición de su tradicional Festa do Polbo de Palmeira, que prevé repartir este año cerca de una tonelada de producto entre los días 29 y 30 con el reconocido cocinero Manuel Veloso a los fogones. También se podrán degustar otros productos, como mejillones, empanadas o churrasco, entre otros, todos a precios populares.

Para el Concello estas citas resultan un atractivo turístico fundamental para la dinamización social y económica de la villa. Además, destacan la calidad de los productos que se pueden degustar, poniendo también en valor el trabajo de los marineros de Ribeira.

Toda la programación

En lo que respecta a la programación, la fiesta comenzará el sábado 29 con el pregón, a cargo de Ana María Lorenzo Vizcaya, doctora y especialista en Medicina Interna y también en Hematología, a las 12:00 horas, acompañado por la charanga Os Jaláticos. La sesión vermú contará con Rockolas y ya a partir de las 20:30 horas será el turno del grupo Thais Suki.

El domingo 30, el grupo tradicional Arume marcará el inicio de la jornada a las 12:00 horas. Después, a las 13:30 horas se podrá disfrutar de Riverside Dukes durante la sesión vermú, y de Loren y Andrés a las 20:30 horas para cerrar la celebración.  

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