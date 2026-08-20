El mejor producto del mar de Ribeira ya se puede degustar en Gastromar

Inauguración de la V Feira Gastronómica Gastromar en Ribeira Cedida

Ribeira ya ofrece el mejor producto del mar para su degustación en la V edición de la Feira Gastronómica Gastromar. Desde ayer y hasta el domingo 23 de agosto la Praza de España será todo un mercado de productos del mar a precios populares, una cita que, tal y como destacó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, es un ejemplo de innovación culinaria y de exaltación de la calidad y frescura de los productos descargados por la flota de la villa ribeirense tales como el lirio, la sardina, el pez espada, el pulpo, las almejas, las navajas o el camarón.

Durante la inauguración de la feria, Villaverde también destacó la dinamización económica y turística que un evento de este calibre aporta al municipio. Además, subrayó el papel estratégico de Ribeira como uno de los puertos pesqueros más importantes de Galicia y destacó el trabajo conjunto de marineros, cofradías, pescaderos, vendedores de plaza de abastos y hosteleros para llevar lo mejor del litoral a la mesa. “Estes alimentos representan unha das maiores riquezas de Galicia, un privilexio cotián e un atractivo excepcional para os nosos visitantes, reflectindo á perfección os valores de Galicia Calidade e da nosa dieta atlántica”, señaló la conselleira Villaverde.

Por su parte, la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, que también participó en la inauguración, destacó la agenda gastronómica local. "Sen dúbida, agosto estanos deixando moi bo sabor de boca coa cantidade de citas gastronómicas axendadas no noso calendario: a Festa do Percebe, a Festa da Navalla, o Gastromar e na vindeira semana tamén a Festa do Polbo", apuntó la regidora.

Actividades en Gastromar

La cita gastronómica se prolongará hasta este domingo día 23 con distintas actividades y propuestas. Así, entre las principales destaca el Taller Arenaria al que se podrá asistir mañana a las 12:30 horas para conocer las especies que viven y que se consumen en la ría de Arousa. Este mismo taller se repetirá también el domingo a la misma hora.

También mañana y el domingo, a las 11:00 horas, está previsto un showcooking a cargo del chef Javier Fernández. Finalmente, habrá espacio para los más pequeños con otro showcooking infantil el sábado a partir de las 10:00 horas.

Elaboraciones

Entre las elaboraciones que se podrán degustar están el lirio, en formato fish & chips con salsa de mostaza y cremosa de chícharos al pesto o en formato salpicón; la sardiña en pizza margarita o en papillote; los taquitos de pez espada marinado con espuma de patata trufada; pulpo á feira; así como empanada de atún, de sardinillas, mejillones cítricos con salsa chucrut, navallas a la brasa con mojo verde, almejas a la marinera y croquetas de mejillones y patatas fritas para los más pequeños.

La Consellería do Mar confirma al presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira el apoyo para la ‘V Feira Gastromar’ Más información

La Consellería do Mar renueva su respaldo a Gastromar con el apoyo a la Asociación de Empresarios de Ribeira y a la Asociación Praza de Abastos. Esta colaboración contribuye a que la feria cuente con una amplia infraestructura que incluye un food truck, un expositor de producto fresco de la ría, espacios para degustaciones y talleres de educación ambiental dirigidos a acercar el medio marino a los más jóvenes