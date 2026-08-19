El Natural Sport organiza por su 30 aniversario una jornada de exhibición de taekwondo

Presentación de la programación Cedida

El Natural Sport continúa con los actos para celebrar su 30 aniversario. El siguiente será el 29 de agosto con una jornada de exhibición del taekwondo en la Rúa do Sal, que cuenta con la colaboración del Concello de Ribeira. “Esta xornada de exhibición é un escaparate para o club e para o taekwondo que tamén dinamizará social e económicamente unha vía emblemática do centro da cidade”, señaló la edil de Turismo, Ana Barreiro.

Por su parte, el concejal de Deportes, Álex Vidal, destacó que esta actividad “serve de gran expositor do taekwondo para a xente que non o coñece e de axuda para o club para que os nenos e nenas vaian competir”.

Las actividades arrancarán a las 11 horas con el entrenamiento del equipo de combate del club. A continuación, comenzará la jornada de puertas abiertas y clases de prueba a partir de dos años. A partir de las 13 horas habrá sesión vermú con música e hinchables.

El deporte se complementará con una degustación gastronómica con la colaboración de Mariscos Bomar y la lonja de Ribeira. Se ofrecerán raciones de empanada, croquetas y arroz con marisco.