Amicos introduce cien soportes de laminaria para conservar la biodiversidad de Sálvora

La directora general de Personas con Discapacidad de la Xunta, Begoña Abeijón, durante su visita Cedida

Miembros de la Asociación Amicos realizaron una nueva acción de restauración de los ecosistemas marinos mediante la introducción de cien soportes de laminaria en los alrededores de la Isla de Sálvora, para que formen bosques marinos y proproporcionen refugio y alimento a numerosas especies, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad.

La actividad contó con la participación de miembros de la Cofradía de Carreira-Aguiño, los concejales del Concello de Ribeira Servicios Social y Sanidad, Vicente Mariño, y de Educación y Formación, Juana Mª Brión, y la directora general de Personas con Discapacidad de la Xunta, Begoña Abeijón.

La directora general visitó a la asociación para conocer de primera mano los avances en los proyectos medioambientales de la entidad y el trabajo que está desarrollando sus activistas ambientales.

Durante el encuentro, le enseñaron algunas de las dinámicas que emplean en las acciones de sensibilización ambiental con los centros educativos, empresas y profesionales del sector del mar, además de compartir lo que supone para ellos ejercer un papel activo en la protección del medio natural.

A continuación, el alumnado del programa Dual Natura II, especializado en la restauración de fondos marinos, la acompañó al Laboratorio de Macroalgas de Amicos, donde pudo conocer el proceso de cultivo de las laminarias, desde su llegada en forma de gametofitos hasta que están preparadas para regresar al medio natural.