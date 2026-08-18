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Ribeira

Ribeira habilita una zona de aparcamiento cerca de la Praia do Prado

Se trata de un área de más de 2.000 metros cuadrados que se podrá usar en agosto y septiembre

D. A.
18/08/2026 14:52
Aparcamento praia Prado. Agosto 2026 (2)
Operarios realizando labores de acondicionamiento de la finca
Cedida
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El Concello de Ribeira cerró estos días un contrato con un particular que cede el uso gratuito de una parcela para destinarla a aparcamiento municipal en el entorno de la Prada do Prado, en Corrubedo. Se trata de un área de más de 2.000 metros cuadrados habilitada para el aparcamiento de vehículos en lo que queda de agosto y todo el mes de septiembre.

Se suma así a la zona ya existente al lado de la carretera con dirección al faro, en una parroquia que aumenta considerablemente si población durante el verano y donde, en consecuencia, se incrementa la presencia de coches.

Aparcamento praia Prado. Agosto 2026 (3)
Ubicación de la parcela
Cedida

Mediante la firma de este contrato, la administración local asume el acondicionamiento de la finca, unas labores que concluye hoy, por lo que el servicio estará operativo esta tarde.

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