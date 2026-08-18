Ribeira
Movilizan diversos medios para extinguir un incendio forestal en Corrubedo
El fuego se inició sobre las once menos veinte de esta mañana y se desconoce la superficie afectada
Un incendio forestal fue identificado esta mañana en la parroquia de Corrubedo, en Ribeira, para el cual se movilizaron un agente forestal, tres brigadas, una pala y dos helicópteros.
Fuentes consultadas señalan que el fuego se inició sobre las once menos veinte de esta mañana y se desconoce la superficie afectada. Por el momento, todos los efectivos se encuentran realizando labores de extinción en el lugar.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)