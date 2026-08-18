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Ribeira

Movilizan diversos medios para extinguir un incendio forestal en Corrubedo

El fuego se inició sobre las once menos veinte de esta mañana y se desconoce la superficie afectada

Sandra Rey
18/08/2026 11:44
Incendio forestal
Imagen de archivo de un helicóptero durante labores de extinción
Mónica Ferreirós
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Un incendio forestal fue identificado esta mañana en la parroquia de Corrubedo, en Ribeira, para el cual se movilizaron un agente forestal, tres brigadas, una pala y dos helicópteros.

Fuentes consultadas señalan que el fuego se inició sobre las once menos veinte de esta mañana y se desconoce la superficie afectada. Por el momento, todos los efectivos se encuentran realizando labores de extinción en el lugar.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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