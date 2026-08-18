Movilizan diversos medios para extinguir un incendio forestal en Corrubedo

Imagen de archivo de un helicóptero durante labores de extinción Mónica Ferreirós

Un incendio forestal fue identificado esta mañana en la parroquia de Corrubedo, en Ribeira, para el cual se movilizaron un agente forestal, tres brigadas, una pala y dos helicópteros.

Fuentes consultadas señalan que el fuego se inició sobre las once menos veinte de esta mañana y se desconoce la superficie afectada. Por el momento, todos los efectivos se encuentran realizando labores de extinción en el lugar.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)