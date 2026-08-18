Fallece un marinero de Ribeira de 61 años mientras faenaba en la zona de Cangas de Morrazo

Una embarcación de Salvamento Marítimo Salvamento Marítimo

Fallece esta madrugada un marinero de Ribeira, de 61 años, mientras faenaba a bordo de un pesquero en la Costa da Vela, en la península de O Morrazo.

Los marineros se encontraban en el pesquero ‘Playa de Cesantes’ cuando, poco después de las 00:00 horas, dieron aviso a Salvamento Marítimo de un accidente en la embarcación con una persona herida. El de Ribeira falleció en el mismo barco antes de llegar a puerto.

Poco después, cerca de las 2:00 horas de la madrugada, el ‘Playa de Cesantes’ atracó en el muelle de Vigo donde ya se encontraba la Policía Judicial de la Guardia Civil quien asumió la investigación para determinar las causas de lo que parece ser un accidente laboral.